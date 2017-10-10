بشرى سارة..وزير التموين يصدر قرارا هاما بشأن أسعار السلع التموينية

شيماء مصطفى

بشرى سارة لكل المواطنين، السلع التموينية هو أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي مواطن مصري، خاصة المواطنين محدودي الدخل، ومعدومي الدخل، حيث أنه يشمل عدد من السلع الأساسية والاستراتيجة التي تسد حاجاتهم من المأكل، بأسعار معقولة في ظل غلاء الأسعار، وجشع التجار في الفترة الأخيرة.

وزارة التموين تسعى لضبط السلع التموينية

ومن حين إلى أخر تتدخل وزارة التموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي، لضبط الأسعار في السوق، ومحاولة السيطرة عليها حفاظا على الهدوء والاستقرار، وعدم إحداث أي حالة من البلبلة بين أفراد الشعب المصري الذين عانوا من عدة نواحي لتحمل موقف الدولة، ومرورها إلى بر الأمان.

بشرى سارة وزراة التموين تصدر قرارا هاما

وقرر الدكتور علي مصيلحي اليوم، وفقا لما نشرته جريدة الوقائع المصرية، بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات الملحية والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وهي ما تعتبر بشرى سارة



واشترطت الوزارة، أن يتم التدوين على كل عبوة باللغة العربية بخط واضح، لا يقبل أي إزالة أو محو، بالإضافة إلى كافة البيانات الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ومنها القرار الذي ينص على تدوين بيانات على عبوات السلع الغذائية.

ومنح “مصيلحي” مهلة تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، لكافة الجهات التي تتعامل مع تلك السلع التموينية، لتصريف المنتجات المخزنة لديها، ولا يوضع عليها أي سعر بيع للمستهلك، وضبط ومصادرة أي سلع تكون مخالفة للوائح، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومحاولة توصيل الدعم لمحدودي الدخل.

المصدر : نجوم مصرية

شبكةعيونالإخبارية

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