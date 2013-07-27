التقلص والانبساط أسفل الرحم من أسباب ألم الولادة

تسأل قارئة، اقترب موعد ولادتى وأود معرفة ما الأسباب التى تدفع للألم أثناء الولادة؟

يجيب عن هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى النساء والتوليد قائلا: ألم الولادة يتسبب فيه مجموعة من العوامل كالتوسع فى عنق الرحم الذى يكون ناتجا عن التقلصات الرحمية مما يتسبب فى ألم شديد لدى المرأة الحامل كما أن التقلص والانبساط فى عضلات رحم الأم الحامل يؤثر على الأوعية الدموية وعند حدوث التقلصات الرحمية أثناء عملية الولادة تؤدى هذه التقلصات إلى شد الأنسجة الرابطة للرحم ويتركز الألم عند الولادة فى أسفل بطن الأم الحامل وعلى جانبى أسفل عظم حوض الأم الحامل وأسفل المنطقة التناسلية وأسفل ظهر الأم الحامل.

ويتابع يواقيم أن هناك عدة علامات تظهر لدى المرأة الحامل عند اقتراب موعد الولادة كالآلام التقلصية فى رحم المرأة الحامل وظهور ما يسمى الطلق الكاذب وهو آلام الظهر وأسفل البطن غير المنتظمة على فترات متباعدة كل نصف ساعة أو ساعة ويجب على المرأة أن تذهب للمستشفى على الفور إذا حدث نزيف مفاجئ ويجب على المرأة الحامل أن تنام على الجانب الأيمن أو الأيسر وفى مرحلة الولادة الفعلية لابد من أخذ شهيق عميق ثم الدفع إلى أسفل أثناء التقلصات الرحمية كما أن المتابعة عند الطبيب هامة لتفادى أى خطر قد يتعرض له الطفل.