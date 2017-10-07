«المصرية للاتصالات» تعلن رسميا رعايتها للكرة المصرية لمدة 3 مواسم متتالية

شيماء مصطفى

أعلنت المصرية للاتصالات عن حصولها على حقوق رعاية مسابقات كرة القدم المصرية، والتي تشمل مباريات الدوري العام والكأس وكأس السوبر وذلك لمدة ثلاث أعوام، حيث سيكون اسم الدوري المصري خلال المواسم الثلاثة المقبلة هو "دوري المصرية للاتصالات".

وستظهر العلامة التجارية للمصرية للاتصالات على قمصان جميع الفرق المصرية المشاركة بالدوري الممتاز – فيما عدا النادي الأهلي - حيث تسعى الشركة من خلال هذه الرعاية إلى تعزيز تواجدها داخل المجتمع المصري من خلال رعايتها لجميع الأندية المصرية ومساندتها لكل مشجعي الساحرة المستديرة في مصر بمختلف انتماءاتهم الرياضية.

وتأتي الرعاية في إطار دور الشركة الوطني لرعاية الأحداث والفعاليات التي تلقى اهتمام المواطن المصري، وعلى رأسها قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وأعرب المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن سعادته بتلك الرعاية نظرا لما تمثله كرة القدم من أهمية خاصة لدى المصريين وشغفهم الدؤوب بمتابعة الأحداث الرياضية، خاصة كرة القدم، والتي تعتبر الرياضة الأكثر شعبية في الشارع المصري.

وأوضح البحيري أن الرعاية تأتي انطلاقا من استراتيجية الشركة في التواجد جنبًا إلى جنب الشعب المصري في جميع اهتماماته، وأن المصرية للاتصالات أصبحت الراعي الرئيسي من قطاع الاتصالات للرياضة المصرية، وهو ما يؤكد توجه الشركة لدعم سوق الاتصالات في مصر وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاعات المختلفة.

وقال إن الرعاية تتواكب مع انطلاقة الشركة الجديدة داخل السوق المصرية وتقديمها خدمات اتصالات متكاملة واهتمامها بشرائح المجتمع المختلفة، خاصة الشباب.

وأضاف: "إننا حريصون على التواجد المستمر والإيجابي لتقديم الدعم الكامل سواء في مجال الرياضة أو غيرها من المجالات التي تساهم في دعم وتنمية المجتمع المصري".

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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