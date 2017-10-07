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كيفية التعامل أثناء تسرب الغاز

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كيفية التعامل أثناء تسرب الغاز كيفية التعامل أثناء تسرب الغاز

تسرب الغاز في المنزل  من الآمور الخطيرة التي قد نتعرض لها والتي قد تودى بحياة البعض  ، ولذلك فلابد أن نعرف كيف نتصرف حيال ذلك  .

 خطوات التي يجب اتباعها عند تسرب الغاز حرصا منا علي سلامتكم ، وهي كما يلي :

في حالة تسرب للغاز عليك التحقق من ثلاثة أمور رئيسية : هل رائحة الغاز قوية جدا؟ هل تواجه صعوبة في التنفس، هل بمقدورك سماع صوت تسرب الغاز ؟

 

في حال تحقق أي من هذه الأمور غادر المطبخ على الفور و إعمل على إخلاء المبنى من جميع الأشخاص

أحكم إغلاق صمام الغاز

لا تقم بتشغيل مفاتيح الإضاءة داخل أو بالقرب من المطبخ

لا تدخن وتشعل أي نار، ولا تضيء كشاف أو مصباح كهربيا، إذ أن أصغر شرارة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الغاز المنتشر في الهواء ومن ثم الانفجار

إذا كان بمقدورك التنفس بسهولة واذا كانت رائحة الغاز غير قوية و إذا لم يكن بمقدورك سماع صوت تسرب الغاز افتح الأبواب والنوافذ للسماح للغاز بمغادرة المكان و احكم إغلاق صمام الغاز بالإضافة إلى التنبيهات السابقة

اتصل بخدمات الطوارئ أو الوقاية المدنية من هاتف الجيران ولا تتصل من داخل منزلك، إذا أردت استخدام هاتفك المحمول اخرج من المبنى

 

 

المصدر : مباشر 24

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