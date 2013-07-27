ما المشاكل والتغيرات التى تطرأ على المرأة عقب الولادة؟

تسأل قارئة سمعت أن هناك بعض التغيرات التى تحدث للمرأة عقب الولادة فما هى وما النصائح للوصول للجسم لشكله المثالى؟

يجيب عن هذا التساؤل دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا قد تشعر المرأة بتقلصات بعد ولادة الطفل وهذا أمر جيد لأنه يعنى أن رحم المرأة يعود لحجمه الطبيعى وتظهر التقلصات أثناء الرضاعة الطبيعية لذا لابد من إجراء تدليك لمنطقة البطن بعد الولادة لمساعدة الرحم على العودة لوضعه الطبيعى وإذا كانت التقلصات الشديدة قد يوصف الطبيب مذكرة لذلك الأمر وعدد كبير من النساء يشتكين بعدم قدرة بطنهم على العودة كما كانت قبل الولادة مما يجعل المرأة تشعر بإحباط شديد.

ويوضح يواقيم أن المرأة قد تشعر بألم فى جسدها عقب الولادة ويكون ذلك نابعا من أن الجسم قد قام بمجهود لإخراج الجنين ولذا يمكن للمرأة عمل كمادات على المناطق التى تؤلمها وقد تشعر المرأة بعد الولادة بالرغبة فى البكاء نتيجة التقلبات النفسية التى تعانى منها عقب الولادة لذا لابد من الإكثار فى تناول الفواكه والخضروات والسوائل لأنها مفيدة للجسم ويمكن للمرأة الإكثار من ممارسة الرياضة لأن ذلك يكون مفيد لها فى استعادة رشاقة الجسم مع الإكثار من تناول الكالسيوم لأنه مفيد لها ويساعد على إدرار اللبن.