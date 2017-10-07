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ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا
-
الجمعة 27 أكتوبر 2017 06:00 صباحاً
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 04:42 صباحاً
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 03:42 صباحاً
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 03:42 صباحاً
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 03:12 صباحاً
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 03:00 صباحاً
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب
-
الجمعة 27 أكتوبر 2017 02:24 صباحاً
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 02:24 صباحاً
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 02:00 صباحاً
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية
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الجمعة 27 أكتوبر 2017 01:24 صباحاً
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الأخبار - نادر جرجس : معهد الدرسات القبطية أكد للفاتيكان صحة مسار العائلة بمصر تاريخياُ وأثارياً
DMC
DMC
السبت 07 أكتوبر 2017 01:15 مساءً
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