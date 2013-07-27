بالفيديو| طبيب أنف وأذن وحنجرة ينصح بشرب 3 زجاجات مياه بين الإفطار والسحور

كتب : ندى سامي منذ 12 دقيقة

يتعرض الكثير لالتهابات الحلق في شهر رمضان، فمع ارتفاع درجة الحرارة وطول عدد ساعات الصيام، يلجأ البعض إلى تناول المشروبات الباردة بكميات كبيرة، ما يجعلهم يصابون بأمراض الحلق المزمنة طيلة الشهر، والتي قد تستمر معهم بعد رمضان، هكذا قال الدكتور حازم عبدالتواب طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف الدكتور حازم، لـ"الوطن"، أن أول ما يشغل الناس في شهر رمضان هو المشروبات، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، وطول فترة الصيام، يصبح الحلق جافًا، فتناول المشروبات الباردة يؤدي إلى التهابات الحلق واللوزتين، وهما من أكثر المشكلات التي يعاني منها الناس في شهر رمضان، موضحًا أنه يفضل ترك المشروبات الباردة خارج الثلاجة لمدة ثلاث دقائق حتى تكون مناسبة لدرجة حرارة الجسم، ولا تسبب التهابات في الحلق.

وأكد الدكتور حازم، أن شرب المياه بكميات كبيرة شيء ضروري في فترة الفطار، فيجب على الأقل أن يتناول الشخص العادي ثلاث زجاجات مياه صغيرة في الفترة بين الفطار والسحور، كما ينصح بتبكير الفطار وتأخير السحور، وذلك حتى تستطيع المعدة استيعاب الطعام بعد طول فترة صيام، وحتى يستطع من يتناول الدواء ألا يتناوله على معدة فارغة فيفضل تقسيم الطعام على فترات.