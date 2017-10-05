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"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:42 مساءً
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:42 مساءً
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:42 مساءً
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:42 مساءً
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:42 مساءً
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل"
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:42 مساءً
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:30 مساءً
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:25 مساءً
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:25 مساءً
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:24 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
بطل مقاتل في حرب أكتوبر يكشف ذكريات العزة والكرامة
فيديو
Mbc مصر
الخميس 05 أكتوبر 2017 09:20 مساءً
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