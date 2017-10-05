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سعر الدولار اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الخميس 5 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الدولار اليوم، أعلن خبراء المال أن سعر الدولار الآن يشهد حالة من الإستقرار في إطار تعاملاته الصباحية، حيث استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء في مستهل تعاملاتها الصباحية مقارنة بما تم الإغلاق عليه في ختام تعاملاته البنكية يوم أمس.

أسعار الدولار الآن بالبنوك المصرية تشهد استقرار واضح في تعاملاتها بكافة البنوك وفروعها والسوق السوداء، وقد ورد أن أسعار الدولار بالسوق السوداء اليوم الاربعاء يشهد استقرارا في تعاملاته مقارنة بأسعارها بالأمس، حيث بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء نحو 17.65 جنيه مصري بالنسبة إلى سعر الشراء بينما وصل سعر العملة الخضراء بالنسبة إلى سعر البيع نحو 17.75 جنيه.

 سعر الدولار اليوم الخميس 5/10/2017 بالبنوك والسوق السوداء :

17.70
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.63
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.67 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.6200 17.7200
البنك المصري الخليجي 17.6300 17.7300
البنك الأهلي 17.6200 17.7200
بنك القاهرة 17.6000 17.7000
بنك الاسكندرية 17.6000 17.7000
البنك العربي الافريقي 17.6200 17.7200
البنك المركزي 17.6155 17.7155
بنك مصر 17.6100 17.7100
بنك بلوم مصر 17.6200 17.7200
كريدي أجريكول 17.6200 17.7200
بنك التعمير والإسكان 17.6300 17.7300
المصرف المتحد 17.6200 17.7200
البنك التجاري الدولي 17.6200 17.7200
المصري لتنمية الورادات 17.6300 17.7300
البنك الأهلي المتحد 17.6200 17.7200
بنك المشرق 17.6200 17.7200
بنك الاستثمار العربي 17.6200 17.7200
بنك HSBC 17.6200 17.7200
بنك سايب 17.6200 17.7200

المصدر : مصر 365

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