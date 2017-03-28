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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017

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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الثلاثاء  :

السعر العالمي : 1,255.37 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 721
عيار 22 661
عيار 21 631
عيار 18 541
عيار 14 421
عيار 12 361
الاونصة 22,428
الجنيه الذهب 5,048
الكيلو 721,143

 

المصدر:مصر365

 

 

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