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شيخ الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يهنئ والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

03:19 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

شيخ الأزهر يهنئ السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، وشعب العظيم، بمناسبة الذكرى 44 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد الطيب في بيان له اليوم الأربعاء، أن حرب أكتوبر ستظل ذكرى لمعركة العزة والكرامة والبناء التي ضرب أبطالها أروع الأمثلة في الإخلاص والتضحية، والتي أثبتت أن مصر صخرة صلبة تنكسر عليها كل أحلام الطغاة والمستعمرين، وأن جيشها العظيم كان ولا يزال الدرع الواقي والحارس الأمين لمصر في السلم والحرب.

ودعا الإمام الأكبر أبناء مصر كافة إلى أن يستلهموا ذكرى حرب أكتوبر ليحققوا التقدم ويواجهوا بإرادتهم وعزيمتهم طيور الظلام التي تتربص بمصر، وأن يعلموا أن العمل والإنتاج هما الطريق الوحيد لبناء دولة على أسس قوية خاصةً وأن مصر مؤهلة لأن تكون من أقوى البلاد اقتصاديًّا.

وشدد على أن سيناء جزء غالٍ من تراب مصر، وتشكل البوابة الشرقية لمصر وصمام الأمان لها، وعلى أرضها دارت معارك العزة والكرامة، وأهلها جزء أصيل من نسيج الشعب المصري وعيون ساهرة وحارسة لجيش مصر الأبي.

ودعا الإمام الأكبر جموع الشعب المصري، إلى الاصطفاف والتلاحم والوقوف بجانب قواتنا المسلحة في حربها ضد الإرهاب، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة الحق والوطن، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل سوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.​

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مصراوي Masrawy

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