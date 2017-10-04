قطار يبتر قدم طالب أثناء التدافع لاستقلاله بمحطة دمنهور "صور"

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض شاب اليوم الأربعاء، لإصابة شديدة وبتر بقدمه إثر سقوطه أسفل رصيف محطة سكة حديد دمنهور، بمحافظة البحيرة، أثناء محاولته استقلال القطار أثناء تحركه.

تم نقل الشاب إلى مستشفى دمنهور في حالة خطيرة، وقال شاهد عيان: "إن الحادث وقع نتيجة الزحام الشديد وضيق الرصيف المخصص للركاب نظرا لأعمال التطوير الجارية بالمحطة، وعند وصول القطار القادم من الإسكندرية والمتجه للقاهرة، تدافع الركاب في النزول ووقع طالب مابين الزحام والقطار بعد تحركه فى وقت الزحام الكثيف".

وقالت منى ناصف: " أنا شوفت الحادثة كنت نازلة من نفس القطر.. القطر ملحقش يقف في المحطة والناس كتير جدا، مش عارفين ننزل أو نركب والقطر مشي والشاب نزل تحت القطر رجله اتقطعت، والإسعاف جات وراح المستشفى".