بالصور.. مسؤول ياباني يتفقد التشطيبات النهائية لمدرسة شبين الكوم بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

استقبل الدكتور عبدالله محمد عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، الدكتور كازوكي هاشيموتو مدير معاون وحدة إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية، باللجنة التنفيذية للشراكة المصرية اليابانية للتعليم لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

جاء ذلك لمتابعة فاعليات تدريب الوكلاء والمعلمين والمعلمات الذين تم اختيارهم للعمل بالمدرسة اليابانية بشبين الكوم وتضمن التدريب تفعيل أنشطة التوكاتسو التي سيتم تفعيلها داخل المدرسة.

وتفقد معاون ادارة المدارس اليابانية مدرسة شبين الكوم لمتابعة استكمال أعمال التشطيبات النهائية بها استعدادًا لافتتاحها قريبًا، حيث أن وزارة التربية والتعليم أدرجت المدرسة اليابانية بشبين الكوم ضمن مدارس المرحلة الأولى التي تم فتح باب التسجيل الإلكتروني بها للتلاميذ حتى الصف الثالث الابتدائي لتكون محافظة المنوفية من أوائل المحافظات التي ستطبق نظام المدارس المصرية اليابانية علي مستوي الجمهورية.