أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

طالبات "السادات" محرومات من الوجبة.. ورئيس الجامعة: "هنعوضهم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طالبات "السادات" محرومات من الوجبة.. ورئيس الجامعة: "هنعوضهم"

01:19 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

رئيس جامعة السادات

المنوفية - مروة فاضل:

احتجت طالبات المدينة الجامعية بالسادات في المنوفية، على عدم تقديم وجبات غذائية لهن من قِبل المدينة الجامعية، رغم قيامهن بدفع مصروفات شهر أكتوبر ونوفبمر.

وقالت الطالبة، إسراء عبدالله، إن الطالبات دفعن 800 جنيه مصروفات وتأمين عن شهري أكتوبر ونوفبمر، لكن الطالبات اكتشفن ان إدارة المدينة تخبرهم أنه لا يوجد طعام حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، موضحة أنهم لا يقدرن على تحمل أعباء إضافية وشراء طعام من الخارج.

وعقد الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، اجتماع مع الطالبات المحتجات لحل أزمة عدم صرف الوجبات الغذائية لهن لمدة 15 يومًا، بحضور مسؤولي المدن الجامعية.

وأكد بيوني، على هامش الاجتماع، أنه سيتم صرف الوجبات الغذائية بداية من يوم 15 أكتوبر الجاري، وسيتم تعويض الطالبات وخصم المبلغ من الأشهر المقبلة، حيث أنه تم الاتفاق على صرف الوجبات للطلاب من منتصف شهر أكتوبر.

ووعد بيومي، بحل جميع المشكلات التي تواجه الطالبات، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل النظام الإلكتروني في صرف وحجز الوجبات الغذائية لتسهيل عملية الحجز والصرف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. المنوفية تحتفل بذكرى نصر السادس من أكتوبر

    أخبار

  • "تعليم المنوفية" تنظم تدريبًا لمعلمي المدرسة اليابانية بشبين الكوم

    أخبار

  • على حصيرة بـ"حوش مدرسة".. تلاميذ ابتدائي بالمنوفية يقضون يومهم الدراسي

    أخبار

  • "صحة المنوفية" تجري تغييرات بين مديري مستشفيات المحافظة

    أخبار

إعلان

a0c43695dd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو