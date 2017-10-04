طالبات "السادات" محرومات من الوجبة.. ورئيس الجامعة: "هنعوضهم"

المنوفية - مروة فاضل:

احتجت طالبات المدينة الجامعية بالسادات في المنوفية، على عدم تقديم وجبات غذائية لهن من قِبل المدينة الجامعية، رغم قيامهن بدفع مصروفات شهر أكتوبر ونوفبمر.

وقالت الطالبة، إسراء عبدالله، إن الطالبات دفعن 800 جنيه مصروفات وتأمين عن شهري أكتوبر ونوفبمر، لكن الطالبات اكتشفن ان إدارة المدينة تخبرهم أنه لا يوجد طعام حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، موضحة أنهم لا يقدرن على تحمل أعباء إضافية وشراء طعام من الخارج.

وعقد الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، اجتماع مع الطالبات المحتجات لحل أزمة عدم صرف الوجبات الغذائية لهن لمدة 15 يومًا، بحضور مسؤولي المدن الجامعية.

وأكد بيوني، على هامش الاجتماع، أنه سيتم صرف الوجبات الغذائية بداية من يوم 15 أكتوبر الجاري، وسيتم تعويض الطالبات وخصم المبلغ من الأشهر المقبلة، حيث أنه تم الاتفاق على صرف الوجبات للطلاب من منتصف شهر أكتوبر.

ووعد بيومي، بحل جميع المشكلات التي تواجه الطالبات، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل النظام الإلكتروني في صرف وحجز الوجبات الغذائية لتسهيل عملية الحجز والصرف.