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وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير اليونسكو

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير اليونسكو

01:10 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير اليونسكو

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة- (أ ش أ):

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري غدا الخميس، إلى باريس لإجراء العديد من اللقاءات مع الدول أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أجل الترويج لترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام المنظمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد اليوم الأربعاء بأن زيارة شكري إلى باريس تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على تكثيف الجهود والاتصالات الداعمة لمرشحة وإفريقيا للمنصب، والوقوف خلفها خلال المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية، وذلك قبيل بدء عملية التصويت يوم الإثنين المقبل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه وزير الخارجية سيلتقي مع المندوبين الدائمين أعضاء المجموعة الإفريقية بالمجلس التنفيذي لليونسكو بحضور موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك من أجل تنسيق المواقف والتحركات في إطار الموقف الأفريقي الموحد الداعم للوزيرة خطاب.

كما سيشارك شكري في حفل استقبال تنظمه السفارة المصرية في باريس لعدد من كبار المسئولين والمندوبين الدائمين أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

من ناحية أخرى، ذكر أبوزيد أن وزير الخارجية سيلتقي خلال تواجده في باريس مع وزير خارجية فرنسا "جون إيف لودريان"، حيث سيجرى معه مشاورات تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية، لاسيما الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق.

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Asha

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