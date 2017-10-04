أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد مقر مدارس النيل في الأقصر -
وزير الصحة: إعادة فتح وحدة الغسيل الكلوي المتضررة من حريق الإسكندرية غدًا -
وزير الداخلية الفرنسي: باريس والقاهرة عنصران لاستقرار منطقة المتوسط -
ضبط عاطل اختطف طفل مقابل 500 ألف جنيه في المطرية -
دفاع "مرسي" عن تأخرهم بـ"اقتحام السجون": "بنتابع قضية ابنه" -
9 يناير.. الحكم على 30 متهمًا بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" -
الداخلية تكرم أسرة مصرية أنقذت شابا سوريا من الاختطاف -
جامعة القاهرة تشكل لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بمبانيها -
وزير الأوقاف: معظم الأئمة لا يحفظون 5 أجزاء متتالية من القرآن -
"علشان تبنيها" تجمع توقيعات آلاف المواطنين بالفيوم صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: غدا الإعلان عن استيفاء الشروط للطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: غدا الإعلان عن استيفاء الشروط للطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية

12:45 م الأربعاء 04 أكتوبر 2017

التعليم: غدا الإعلان عن استيفاء الشروط للطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية

القاهرة - مصراوي:
أعلن أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن عدد التلاميذ المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية بلغ 29 ألف و 700 تلميذ، حتى نهاية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف خيرى – فى تصريحات لمصراوي- أنه بعد غلق باب التسجيل بدأت الوزارة على الفور فى العمل على فرز أوراق المتقدمين والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة ومطابقة شروط المربع السكنى والسن الذى حددتها الوزارة للقبول بالمدارس اليبانية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن أولياء الأمور يمكنهم متابعة موقع الوزارة ابتداءا من الخميس، للإطلاع على تفاصيل استيفاء المتقدمين فى مراحل رياض الأطفال والإبتدائى للأوراق المطلوبة.

وعلى جانب أخر قال خيرى، إنه سيتم الإعلان عن موعد المرحلة الثانية من القبول فى المدارس المصرية اليابانية، بعدد من المحافظات، يضاف إلى الـ 8 مدارس بالمرحلة الأولى، وذلك فور تسلم وزارة التربية والتعليم لعدد آخر من المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة ليست الجهة المنفذة لإنشاءات المدارس اليبانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: إغلاق باب التقديم للمدارس اليابانية بعد تلقي 29 ألف طلب للالتحاق

    أخبار

  • التعليم تكرم مدير إدارة حلوان لرفضه رشوة قيمتها نصف مليون جنيه

    أخبار

  • التعليم: الخميس المقبل إجازة رسمية بالمدارس احتفالا بذكرى 6 أكتوبر

    أخبار

  • تعرف على أماكن المدارس اليابانية الجاهزة للدراسة "انفوجرافيك"

    أخبار

إعلان

3a07bda303.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو