التعليم: غدا الإعلان عن استيفاء الشروط للطلاب المتقدمين للمدارس اليابانية

القاهرة - مصراوي:

أعلن أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن عدد التلاميذ المتقدمين للمدارس المصرية اليابانية بلغ 29 ألف و 700 تلميذ، حتى نهاية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف خيرى – فى تصريحات لمصراوي- أنه بعد غلق باب التسجيل بدأت الوزارة على الفور فى العمل على فرز أوراق المتقدمين والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة ومطابقة شروط المربع السكنى والسن الذى حددتها الوزارة للقبول بالمدارس اليبانية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن أولياء الأمور يمكنهم متابعة موقع الوزارة ابتداءا من الخميس، للإطلاع على تفاصيل استيفاء المتقدمين فى مراحل رياض الأطفال والإبتدائى للأوراق المطلوبة.

وعلى جانب أخر قال خيرى، إنه سيتم الإعلان عن موعد المرحلة الثانية من القبول فى المدارس المصرية اليابانية، بعدد من المحافظات، يضاف إلى الـ 8 مدارس بالمرحلة الأولى، وذلك فور تسلم وزارة التربية والتعليم لعدد آخر من المدارس، مشيرا إلى أن الوزارة ليست الجهة المنفذة لإنشاءات المدارس اليبانية.