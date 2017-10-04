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مصرع عامل بناء سقط من أعلى "سقالة" في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل بناء سقط من أعلى "سقالة" في بورسعيد

10:48 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2017

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي عامل بناء بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من أعلى "سقالة" أثناء عمله بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة.

استقبل مستشفى بورسعيد العام "السيد محمود خلوف"، 32 عامًا، مصاب بنزيف داخلي بإدعاء سقوطه من أعلى سقالة بالمنطقة الصناعية، وتم وضعه بالعناية المركزة إلا أنه فارق الحياة خلال تقديم الخدمة الطبية له نظرًا لسوء حالته الصحية.

تم تحرير محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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