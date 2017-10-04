الجبلاية: حضور السيسي لموقعة الكونغو أمر يسعد كل المصريين

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أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن نجاح المنتخب في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، سيتسبب في انتعاشة كبيرة بالسوق المصري سواء رياضيًا أو تجاريًا أو إعلاميًا.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: «كأس العالم سينقل السوق المصري نقلة أخرى.. كيف يفكر البعض في إلغاء الدوري».

وأضاف سيف زاهر: «هناك انتعاش كبير في سوق الإعلانات لمجرد اقتراب المنتخب من التأهل.. أعتقد أنه لو تأهلنا للمونديال ستشهد مصر انتعاشة كبيرة».

وأشار زاهر إلى أن مجدي عبد الغني، عضو مجلس الجبلاية، يتمنى أن يتحقق حلم الوصول للمونديال وهو عضو مجلس إدارة، حتى يقال إن المنتخب تأهل في عهده.

وأوضح «زاهر» أن هناك حالة تركيز كبيرة لدى الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن فكرة الحظر الإعلامي وسحب الهواتف من اللاعبين أمر عفا عليه الزمن، خصوصا وأن الفريق يضم نحو 14 محترفًا والجميع يعرف ما له وما عليه.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مباراة الكونغو، هو أمر يسعد الاتحاد والمنتخب وكل المصريين.

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وذكر «زاهر»: «وجود الرئيس في المباراة شيء يسعدنا، وأتمنى أن يكون التأهل للمونديال يوم الأحد المقبل أمام الكونغو، حتى تكون الفرحة مكتملة».

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: «هناك تنسيق كامل بين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، لدعوة بعض الشخصيات العامة لحضور المباراة».

يشار إلى أن الاتحاد الكونغولي، أخطر اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، رسميًا بوصوله إلى برج العرب 7 أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الفراعنة، الأحد المقبل، بالجولة الخامسة، في تصفيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.