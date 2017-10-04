الفلبين: صديقة مرتكب مذبحة لاس فيجاس في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة

مانيلا - أ ش أ:

ذكرت مصادر في الشرطة والهجرة في الفلبين أن صديقة المتقاعد ماريلو دانلي الذي قتل 59 شخصًا بمذبحة في لاس فيجاس في طريق عودتها إلى الولايات المتحدة.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء عن المصادر قولها إن ماريلو دانلي التي قالت السلطات الأمريكية إنها شخص مفيد في التحقيق غادرت مانيلا إلى واشنطن، مشيرةً إلى أن دانلي كانت قد وصلت إلى مانيلا سبتمبر الماضي.

بدوره، كشف المسؤول بالشرطة الفلبينية أن رحلة عودة دانلي للولايات المتحدة تمت بالتنسيق مع سلطات مكتب التحقيقات الاتحادي، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ السلطات في مانيلا بأن المتقاعد "ستيفن بادوك" استخدم وثائق تخص دانلي التي تحمل جواز سفر أستراليا عندما وصل إلى الفندق.

وانتحر بادوك قبل لحظات من اقتحام الشرطة لغرفة الفندق التي حولها إلى موقع قنص، فيما كشف المحققون في مجزرة لاس فيجاس التي راح ضحيتها 59 قتيلاً على الأقل و572 جريحًا أن منفذ الهجوم أطلق النار لمدة تسع دقائق متتالية.