محافظ سوهاج يحيل واقعة هتافات مدرسة الصلعا الابتدائية للتحقيق
محافظ سوهاج يحيل واقعة هتافات مدرسة الصلعا الابتدائية للتحقيق
09:23 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017
الدكتور أيمن عبد المنعم
سوهاج – عمار عبد الواحد:
أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، واقعة هتاف أحد معلمي مدرسة الصلعا الابتدائية، لمدير الإدارة التعليمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم والمحافظ، وترديد الطلاب تلك الهتافات خلفه، إلى التحقيق.
من جهته، أوضح محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى توصيل المرافق للمدرسة التي شهدت الواقعة بعد انتهاء الإنشاءات، وأثناء تواجد مدير إدارة سوهاج التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية، هتف أحد المدرسين وردد الطلاب خلفه، ونُشر الفيديو على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجرى إزالته، فيما أحال المحافظ الواقعة للتحقيق.
كانت مدرسة الصلعا الابتدائية بإدارة سوهاج التعليمية، شهدت، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء تواجد الطلاب بفناء المدرسة، ترديد أحد المعلمين بالمدرسة والتلاميذ خلفه هتافات: "عاش الوزير المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، عاش وكيل وزارة التربية والتعليم، عاش مدير إدارة سوهاج التعليمية".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تنفيذ سوق الجملة المطور بمدينة سوهاج الجديدة بإجمالي 351 محلا
-
"تعليم القليوبية": الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بدفع
-
ضبط 713 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية في سوهاج
-
غرق طفلة في ترعة أثناء لهوها أمام المنزل بسوهاج
إعلان
إعلان