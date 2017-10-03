محافظ سوهاج يحيل واقعة هتافات مدرسة الصلعا الابتدائية للتحقيق

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، واقعة هتاف أحد معلمي مدرسة الصلعا الابتدائية، لمدير الإدارة التعليمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم والمحافظ، وترديد الطلاب تلك الهتافات خلفه، إلى التحقيق.

من جهته، أوضح محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى توصيل المرافق للمدرسة التي شهدت الواقعة بعد انتهاء الإنشاءات، وأثناء تواجد مدير إدارة سوهاج التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية، هتف أحد المدرسين وردد الطلاب خلفه، ونُشر الفيديو على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجرى إزالته، فيما أحال المحافظ الواقعة للتحقيق.

كانت مدرسة الصلعا الابتدائية بإدارة سوهاج التعليمية، شهدت، صباح اليوم الثلاثاء، أثناء تواجد الطلاب بفناء المدرسة، ترديد أحد المعلمين بالمدرسة والتلاميذ خلفه هتافات: "عاش الوزير المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم، عاش وكيل وزارة التربية والتعليم، عاش مدير إدارة سوهاج التعليمية".