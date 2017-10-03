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جامعة دمياط: فصل تقادم الخطيب لمخالفته لوائح الإدارة العامة للبعثات

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مصراوي Masrawy

جامعة دمياط: فصل تقادم الخطيب لمخالفته لوائح الإدارة العامة للبعثات

08:22 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

جامعة دمياط: فصل تقادم الخطيب لمخالفته لوائح الإدارة العامة للبعثات

جامعة دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أكد الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، أن قرار فصل الباحث تقادم الخطيب، المدرس المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، يعود إلى مخالفته اللوائح والقوانين المعمول بها خلال بعثته العلمية إلى ألمانيا.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، أن الكلية أنذرت الباحث للعودة إلى العمل منتصف أغسطس المنقضي، بحسب الإجراءات المعمول بها، نافيًا وجود شبهة سياسية وراء القرار.

من جانبه، قال الدكتور محروس المعداوي، عميد كلية الآداب بدمياط: إن قرار فصل الباحث سيُناقش في اجتماع مجلس الكلية المقرر الإثنين المقبل، لإرساله إلى مجلس الجامعة للتصديق عليه بعد اعتماده، مشيرًا إلى أن الباحث ارتكب مخالفات عدة وانتهت مهلة عودته إلى العمل في 29 سبتمبر الماضي، بعد إنذاره ومرور ثلاثة أسابيع على الإنذار.

وأوضح المعداوي، أن الباحث كان من المفترض أن يُنهي بعثته في نوفمبر المقبل، لكنه أجرى تغييرًا في موضوع البحث العلمي المقدم للحصول على درجة الدكتوراه والذي كان بعنوان: "المماثلة اللغوية في الصوامت والصوائت بين اللغة العربية والعبرية، دراسة لغوية تاريخية مقارنة" دون الإبلاغ عن ذلك، وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للقوانين.

وأضاف أن الخطيب توجه إلى الولايات المتحدة دون الحصول على موافقة القنصلية المصرية بألمانيا في حالة سفره للخارج؛ ما يعدّ كذلك مخالفة للإجراءات الإدارية رصدتها الإدارة العامة للبعثات، وأرسلت خطابًا إلى الكلية بشأنها.

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