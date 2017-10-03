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بريطانيا توافق على تسليم إمام متهم بدعم داعش لإسبانيا

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مصراوي Masrawy

بريطانيا توافق على تسليم إمام متهم بدعم داعش لإسبانيا

08:06 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

بريطانيا توافق على تسليم إمام متهم بدعم داعش لإسبانيا

ارشيفية

لندن - (د ب أ):
قضت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، بتسليم إمام مغربي الأصل ويحمل الجنسية البلجيكية، إلى السلطات الاسبانية لتشجيعه الإرهاب، ومحاولة تجنيد أشخاص لتنظيم "داعش".

ونفى محامو طارق تشادليوى، 43 عاما، الاتهامات الموجهة إليه، وزعموا أن ترحيله سيحرمه من حقه في العيش مع اسرته في بريطانيا، حيث يقيم المواطن البلجيكي وزوجته وثمانية أطفال منذ عام 2015.

وقالت القاضية إيما أربوثنوت، في حكمها في محكمة وستمنستر الجزئية في لندن: "أرى أن خطورة الجريمةـ والمصلحة العامة في تأييد اتفاق تسليمنا لتشادليوى ، يتخطى حقوقه أسرته".

وقالت المحكمة إن تشادليوى،المعروف ايضا باسم طارق بن علي، انتقل واسرته إلى بريطانيا من بلجيكا عام 2015.

وأضافت أنه مطلوب في اسبانيا "فيما يتعلق بعضويته أو التعاون مع جماعة مسلحة أو كليهما ، باختصار يقال انه يقوم بدور التجنيد في القضية الجهادية".

وقالت السلطات الأسبانية إن تشادليوي قام بتصوير عدد من مقاطع الفيديو، وهو "النوع المطلوب لتجنيد الجهاديين" خلال زياراته لمسجد في مايوركا خلال الفترة م عامي 2014 و 2015، ونشر المقاطع المصورة على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي.

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