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تيلرسون: هافانا أخفقت في حماية الدبلوماسيين الأمريكيين

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مصراوي Masrawy

تيلرسون: هافانا أخفقت في حماية الدبلوماسيين الأمريكيين

08:04 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

تيلرسون: هافانا أخفقت في حماية الدبلوماسيين الأمريكيين

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد طرد 15 مسؤولا من السفارة الكوبية في واشنطن لأن حكومة هافانا أخفقت في حماية الدبلوماسيين الأمريكيين الذين تعرضوا "لهجمات" غامضة في سفارتهم في كوبا.

وقال تيلرسون في بيان إن عملية الطرد "ستضمن العدالة في عملياتنا الدبلوماسية" في هافانا وواشنطن.

وأضاف تيلرسون: " جرى اتخاذ القرار بسبب فشل كوبا في اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية دبلوماسيينا وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا".

وقال إن الولايات المتحدة التي استأنفت العلاقات الرسمية مع هافانا عام 2015 بعد عقود من قطع العلاقات، ستبقى على علاقات دبلوماسية مع كوبا وسوف "تواصل التعاون معها في متابعة التحقيق في تلك الهجمات".

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