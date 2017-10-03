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ملتقى «قرطام» يستضيف تجارب العالم للفيزيك في حضور الشحات مبروك

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ملتقى «قرطام» يستضيف تجارب العالم للفيزيك في حضور الشحات مبروك ملتقى «قرطام» يستضيف تجارب العالم للفيزيك في حضور الشحات مبروك

التحرير

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نظم ملتقى قرطام الثقافي، تحت رعاية إسلام قرطام عضو مجلس إدارة مجموعة صحاري للبتروول، ومؤسس فريق «ko squad»،  تجارب العالم لكمال الأجسام والفيزيك، لإختيار القومي الذي سيشارك في بطولة العالم خلال الفترة من ٣ إلى ٨ نوفمبر المقبل بمدينة بنيدورم في أسبانيا.

وشهد الملتقي حضور كلاً من المهندس سامى بشير رئيس لجنة الحكام، والمدير التنفيذي للإتحاد المصري لكمال الأجسام، والبطل شحات مبروك عضو مجلس الإتحاد، وأعضاء لجنة التحكيم.

سامي بشير

وشارك فريق «ko squad» وعدد من اللاعبين أبطال الفزيك وكمال الأجسام فى تجارب العالم، وجاء فى كمال الأجسام 7 أوزان وهي "٦٥ ، ٧٠ ، ٧٥ ، ٨٠ ، ٩٠ ، ١٠٠" ، فوق ١٠٠.

وجاء فى الفيزيك 5 أطوال على النحو التالي:-" ١٦٨ سم و حتى١٧١ سم و حتى ١٧٥ سم و حتى ١٨٠ سم وفوق ١٨٠ سم".

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ومن جانبه أشاد المهندس سامي بشير المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكمال الأجسام، بتنظيم ملتقي قرطام الثقافي لهذا اليوم، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولي لهم، مضيفًا أشكر السيد إسلام أكمل قرطام على دعمه للشباب فى هذه اللعبة، مطالبًا بإستمراره فى تنظيم تلك المحافل الرياضية.
 
وقال «بشير» أنه سيتم الإعلان عن النتائج غدًا الأربعاء بعد تقييم اللاعبين من قبل لجنة التحكيم، لإختيار الأفضل من بينهم.

وسوف يتأهل الفائزون للدخول إلى صفوف المنتخب القومي لكمال الأجسام؛ للمشاركة في فعاليات بطولة العالم المقامة في إسبانيا من ٣ حتي 8 نوفمبر المقبل.

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الشحات مبروك

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التحرير

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