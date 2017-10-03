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السيسي يدعو البشير لحضور مؤتمر الشباب فى نوفمبر المقبل

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السيسي يدعو البشير لحضور مؤتمر الشباب فى نوفمبر المقبل السيسي يدعو البشير لحضور مؤتمر الشباب فى نوفمبر المقبل

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وجه الرئيس عبدالفتاح دعوة إلى نظيره السوداني عمر البشير لحضور مؤتمر الشباب المقرر عقده في نوفمبر المقبل.

وسلم سفير لدى الخرطوم أسامة شلتوت دعوة السيسي إلى وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور.

وقال شلتوت فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إنه سلم وزير الخارجية دعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهة إلى نظيره السودانى عمر البشير، لحضور مؤتمر الشباب فى مصر الذى سيعقد خلال الفترة من 4 حتى 9 نوفمبر المقبل.

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وأضاف السفير المصري أن لقاءه بوزير الخارجية السوداني تناول العلاقات بين الجانبين، والتوافق على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين المؤسسات، وتعميق التنسيق الدائم والتشاور الثنائى فى المحافل الإقليمية والدولية، تأكيدا لأهمية ذلك فى تعميق أواصر الأخوة بين شعبى البلدين الشقيقين.

 

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