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فوز «سحر طلعت مصطفي» برئاسة لجنة السياحة بالبرلمان بالتزكية

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فوز «سحر طلعت مصطفي» برئاسة لجنة السياحة بالبرلمان بالتزكية فوز «سحر طلعت مصطفي» برئاسة لجنة السياحة بالبرلمان بالتزكية

التحرير

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 فازت سحر طلعت مصطفى بالتزكية، كما فاز النائب إبراهيم حمودة، ومحمد عبد المقصود بمنصب وكيل اللجنة بحصول الأول على ١١ صوتًا، والثاني على  ٩ أصوات، فيما حصد منصب أمانة السر النائب غادة صقر.

وتجري انتخابات 25 لجنة نوعية بالبرلمان لاختيار هيئات مكاتبها بدور الانعقاد الثالث بعد دعوة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لها بالبدء في اختيار قياداتها.

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واستأنف مجلس النواب جلساته أمس الإثنين بعد انتهاء إجازته البرلمانية والتي بدأت في يوليو الماضي واستمرت لثلاثة أشهر، وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بإلقاء كلمة، ثم ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمته والتي تضمنت أهم مشروعات القوانين التي ستتقدم بها خلال دور الانعقاد الحالي.

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التحرير

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