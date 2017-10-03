"قيمي تنير حياتي".. مبادرة حكومية لغرس قيم الوطنية في طلاب الثانوية​

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت سناء أنور صادق مدير عام تنمية المواد الفلسفية والتربية الوطنية بوزارة التعليم، اجتماعًا مع موجهي عموم المادة بمحافظات الجمهورية؛ للدعوة لإقامة مبادرة "قيمي تنير حياتي" لغرس قيم الولاء والانتماء والمواطنة لدى طلاب المرحلة الثانوية.

وخلال الاجتماع، أكدت صادق، على الاهتمام بموضوعات الطلاب في فصول الفائقين بالصف الأول في مدارس الثانوي العام مثل موضوعات: الحوار الناجح للفلسفة، والحرية مسئولية للوطنية، موضحة أن هذه الموضوعات منفصلة عن الكتاب المدرسى وتُعد بمثابة تنمية بشرية لهم، مشيرة إلى أنه سيتم تعميم هذه الموضوعات على طلاب باقي الفصول كنشاط مدرسي.

ووجهت صادق بتفعيل دفتر تحضير الدروس الإلكتروني، واستخدام المعلم للتكنولوجيا الحديثة في توصيل المعلومة للطالب مثل: السبورة الذكية، الوسائط المتعددة، وبنك المعرفة المصري، وكتابة التقرير عن فاعليته وجودته.

كما وجهت بمتابعة المدارس الخاصة والدولية، وتدريس مادة التربية الوطنية، مؤكدة على أهمية تحية العلم ودعم وغرس القيم الوطنية، وموافاة الوزارة بتقرير شامل عن ذلك.

وفى نهاية الاجتماع، دعت صادق لإقامة مبادرة "قيمي تنير حياتي" لغرس القيم الاخلاقية والوطنية لطلاب المرحلة الثانوية بالتعليم العام والفني علي السواء، من خلال: الأنشطة، المسابقات، الندوات، المناظرات، المسرحيات، مجلات الحائط، والإذاعة المدرسية؛ لدعم قيم: الولاء، الانتماء، المواطنة، الحرية، المسئولية، الحرية المسئولة، الحوار، التسامح، تقبل الآخر، احترام القانون و الممتلكات العامة، وغيرها من القيم.