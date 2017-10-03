ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت حملة أمنية مكبرة في وادي النقرة بمركز نصر النوبة في أسوان عن ضبط احد أفراد تشكيل عصابي متخصص في سرقة السيارات وبحوزته 8 سيارات مسروقة من محافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر بينما فر باقي أعضاء التشكيل هاربين وجاري البحث عنهم

ووردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي، أكدتها التحريات تفيد بقيام تشكيل عصابي بسرقة عدد من السيارات وهم المتهم "شاذلي .ع .ف" 42 عامًا، عاطل، و"محمد. س. ع" 27 عامًا، عاطل، و"حسام. ح. م" 24 عامًا، كاتب بشركة الحمد للتخليص الجمركي، ومقيم سفاجا، بالبحر الأحمر، و"محمد. ع. ح" 26 عامًا عاطل ومقيم سفاجا

وتبين أنهم يتواجدون في منطقة وادي النقرة، دائرة مركز نصر النوبة.

وعلي الفور تم تشكيل مجموعات عمل من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديريتي أمن أسوان والبحر الأحمر برئاسة العميد محمود عوض مدير إدارة البحث الجنائي بأسوان، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت حملة مكبرة بمداهمة المنطقة المشار إليها مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي بأسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم الثاني وبمناقشته اعترف بارتكابه وأفراد التشكيل العصابي العديد من وقائع سرقات السيارات بمحافظات أسوان وقنا والبحر الأحمر، وأرشد عن مكان تواجد 8 سيارات بمنطقة جبلية بوادي النقرة، بدائرة مركز نصر النوبة مبلغ بسرقتها بمحافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.