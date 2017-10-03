حازم إمام: فرصة إيهاب جلال لقيادة المنتخب الأوليمبي صعبة

التحرير

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أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن إيهاب جلال المدير الفني السابق لنادي مصر للمقاصة، من العناصر المميزة في عالم التدريب.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات إيهاب جلال السابقة عن عدم نيته في تدريب المنتخب الأوليمبي، تجعل فرصته صعبة في تولي المهمة، موضحًا أنه أحد المرشحين لكن لم يحدث أي اتصال معه.

وكان قد أعلن حازم إمام، في وقت سابق، أسماء المدربين المرشحين لقيادة المنتخب الأوليمبي خلال الفترة المقبلة، وكانت تضم (أحمد حسام "ميدو" وإيهاب جلال ومؤمن سليمان وضياء السيد وشوقي غريب وربيع ياسين).

يذكر أن سيتم الاستقرار على المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عقب مباراة الفراعنة أمام الكونغو والمقرر لها يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

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وكان المنتخب الوطني، عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة بقيادة المدير الفني هيكتور كوبر صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.