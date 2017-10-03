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السيسي للفلسطينين: التاريخ يحاسب من يضيع فرصة تحقيق السلام (فيديو)

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السيسي للفلسطينين: التاريخ يحاسب من يضيع فرصة تحقيق السلام (فيديو) السيسي للفلسطينين: التاريخ يحاسب من يضيع فرصة تحقيق السلام (فيديو)

التحرير

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وجه الرئيس عبد الفتاح ، رسالة للشعب الفلسطيني، قائلا: "ستجدوننا بجانبكم على الدوام، التاريخ سيحاسب من يتسبب في إضاعة فرصة تحقيق السلام".

وأضاف السيسي، خلال كلمة مسجلة له تم عرضها فى الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الثلاثاء: " كانت ولا تزال برغم التحديات التي تواجهها وستظل عاقدة العزم على تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو مستقبل أفضل".

وذكر أن القضية الفلسطينية محور اهتمامه خلال أي لقاء مع زعماء العالم، فالعالم بأكمله يترقب جهود حكومة الوفاق لتحقيق الوفاق بين الشعب الفلسطيني وتخطي كافة العقبات التي أدت إلى الانقسام، فالاختلاف بين المكون الفلسطيني يجب حلها داخل البيت الفلسطيني بدعم الأشقاء العرب.

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وتابع: "تجربة السنوات الماضية أكدت أن الجميع خاسر من الانقسام، وهناك من يستغل الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، لكني على ثقة من إدراك القادة الفلسطينين لأهمية وصعوبة هذه المرحلة".

ووصل وفد مصري إلى قطاع غزة عبر حاجز "بيت حانون - إيرز" الإسرائيلي، أول من أمس الأحد، للإشراف على تطبيق المصالحة الفلسطينية، التي تسعى مصر لإتمامها منذ شهور.

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التحرير

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