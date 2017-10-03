«المالية»: طرح سندات دولية جديدة بالدولار واليورو مطلع العام المقبل

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة ستقوم بطرح سندات دولارية خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين، موضحا أنه من المقرر طرح سندات بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى طرح سندات أخرى بقيمة مليار يورو.

وأضاف الجارحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن الوزارة بانتظار موافقة مجلس الوزراء على طرح السندات الدولية الجديدة مطلع العام المقبل 2018.

والسندات هى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، بينما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى وتمويل احتياجات الخزانة العامة، فضلا عن وجود مصر فى الساحة العالمية فى أسواق المال.

وفى مايو الماضى، أعادت مصر فتح باب الاكتتاب فى السندات الدولية الدولارية لثلاثة آجال مختلفة، بواقع 3 مليارات دولار، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية.

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وأطلقت الحكومة سندات لعام 2022 بقيمة 750 مليون دولار بعائد 5.45% حتى عام 2022، وسندات بقيمة مليار دولار بفائدة 6.65% لعام 2017، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار بفائدة 7.95% حتى عام 2047، وبلغت طلبات الاكتتاب نحو 11 مليار دولار مع ميل للشرائح الأطول.

كما طرحت "المالية" فى شهر يناير الماضى سندات دولارية فى الأسواق الدولية، ونجحت الوزارة فى جمع نحو 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبرج.



