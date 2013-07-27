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2 – 3 كوب من القهوة يوميًا يبعد الميول الانتحارية

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2 – 3 كوب من القهوة يوميًا يبعد الميول الانتحارية 2 – 3 كوب من القهوة يوميًا يبعد الميول الانتحارية

أكدت أحدث الأبحاث الطبية التى أجراها فريق من الباحثين بجامعة "هارفورد" الأمريكية على أن الحرص على تناول ما بين كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يومياً يعمل على تخفيض الميول والأفكار الانتحارية.

كانت عدد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن تناول القهوة يوفر العديد من الفوائد الصحية للإنسان، إلا أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تكشف النقاب عن العلاقة بين تناول الكافيين وتراجع مخاطر الإقدام على الانتحار بين الرجال والنساء، حيث أظهرت الأبحاث أن تناول كوبين من القهوة يومياً يعمل على خفض فرص الإقدام على الانتحار بمعدل يصل إلى النصف.

وأرجع الباحثون ذلك بكون مادة "الكافيين" من المواد المضادة للاكتئاب، وذلك من خلال مساهمتها فى زيادة إنتاج الناقلات العصبية التى تعمل على زيادة إفراز مادتى "الدوبامين" و"النورادرينالين" المسببان للشعور بالسعادة والراحة.
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