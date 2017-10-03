صعود الأرجنتين للمونديال والمقارنة بين ميسي ومارادونا.. سيميوني يتحدث

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أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن أمله في أن يقدم منتخب بلاده مستوى جيد في المباراتين المتبقيتين من التصفيات المونديالية، وأن يتأهل إلى كأس العالم 2018.

وصرح سيميوني، اليوم الثلاثاء، في مقابلة مع شبكة "كادينا سير" الإسبانية، بشأن مباراتي الأرجنتين القادمتين أمام بيرو والإكوادور: "آمل أن يقدم الفريق أداء جيدًا".

وعن إمكانية أن يقود منتخب بلاده مستقبلا، أشار إلى أنه يحبذ حاليا العمل مع الأندية: "أعشق كرة القدم التي تعتمد على العمل اليومي، المنتخبات سيكون لها توقيت آخر، لا أرى نفسي أعد لمباراة من المنزل ستقام بعد 4 أشهر".

وامتدح دييجو سيميوني مواطنه ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي قال عنه إنه "يفعل كل شيء بشكل جيد" وأكد أنه لا يتفاجأ بما يقوم به داخل الملاعب".

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واختتم المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، حديثه بتجنب الدخول في مقارنات بين ميسي ومارادونا، وقال "كلاهما ينتميان لجيلين مختلفين".

يذكر أن منتخب الأرجنتين يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة، بجدول تريب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، فيما تأتي بيرو رابعًا برصيد 24 نقطة، وكولمبيا بالمركز الثالث برصيد 26 نقطة، وأوروجواي ثانيًا بـ27 نقطة، فيما تتصدر البرازيل التي صعدت رسميًا للمونديال بـ37 نقطة.

يشار إلى أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، تنص على خوض المنتخبات نظام الدوري ويتأهل لكأس العالم المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع، فيما يلعب المنتخب صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا.