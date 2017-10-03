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التلفزيون العراقي الحكومي يطلق لأول مرة في تاريخه نشرة أخبار بالكردية

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مصراوي Masrawy

التلفزيون العراقي الحكومي يطلق لأول مرة في تاريخه نشرة أخبار بالكردية

10:29 ص الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

التلفزيون العراقي الحكومي يطلق لأول مرة في تاريخه نشرة أخبار بالكردية

العلمان الكردي والعراقي يرفرفان جنبا الى جنب في كر

بغداد – (أ ف ب):

بثت قناة "العراقية" التلفزيونية الحكومية الاثنين للمرة الأولى في تاريخها نشرة أخبار باللغة الكردية، في خطوة تأتي بعد أسبوع من الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق وعارضته بشدة الاتحادية في بغداد.

وبدأت النشرة باللغة الكردية في تمام السابعة مساء (16,00 ت غ) واستغرقت حوالى عشر دقائق وتناولت الشأنين المحلي والدولي.

وقل مدير العراقية كريم حمادي لوكالة فرانس برس "اليوم هي المرة الأولى التي نبث فيها أخبارا بالكردية على القناة التلفزيونية وعلى إذاعة العراقية".

وصوّت الأكراد العراقيون في 25 سبتمبر بنسبة تقترب من 93 في المئة لصالح الاستقلال في 25 سبتمبر الماضي في استفتاء غير ملزم شكل تحديا للحكومة المركزية التي ردت باتخاذ إجراءات انتقامية.

ومن بين هذه الإجراءات وقف الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم الكردي.

هذا المحتوى من

AFP

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