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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 3/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 3/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 3/10/2017 بالأسواق

سمر العشري

سعر الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء3/10/2017 فى مصر.. شهدت أسعار مواد البناء اليوم وخاصة أسعار بعض شركات الأسمنت اختلاف على سعر الطن الواحد مقارنة بما جاء من أسعار لها يوم أمس، جدير بالذكر أنه قد بدأت شركات الحديد فى تنفيذ قرارها على أرض الواقع بعد أن ارتفع سعر الحديد في كافة الشركات بشكل رسمي في جميع المناطق بزيادة جديدة كبيرة اختلفت قيمتها من شركة لأخرى، من جهة أخرى قد انخفضت أسعار بعض شركات الاسمنت في مصر وعلى رأسها الأسمنت البورتلاندي حيث شهد سعر طن الاسمنت انخفاض جديد فى تعاملات البيع والشراء التي تقررت اليوم بينما سادت حالة من الاستقرار علي سعر طن الأسمنت المخلوط والأبيض وتباينت أسعار الأسمنت المقاوم للماء “السي ووتر”.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء:

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12300 جنيه
حديد بشاي 12250 جنيه 12250 جنيه
حديد العتال 12250 جنيه 12200 جنيه
حديد عطيه 12200 جنيه 12200 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 12100 جنيه 12100 جنيه
حديد المصريين 12150 جنيه 12150 جنيه
حديد المعادي 12000 جنيه 12000 جنيه
مصر الكومي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العشري 12000 جنيه 12000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء:

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 778 جنيه
أسمنت النصر النصر 733 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 815 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 830 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 748 جنيه
أسمنت حورس حورس 740 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 733 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 740 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 745 جنيه

المصدر : مصر 365

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