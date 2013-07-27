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تعاطى الماريجوانا فى المراهقة يسبب تلف دائم لخلايا المخ

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تعاطى الماريجوانا فى المراهقة يسبب تلف دائم لخلايا المخ تعاطى الماريجوانا فى المراهقة يسبب تلف دائم لخلايا المخ

كشفت الأبحاث الطبية التى أجريت بجامعة "ميريلاند" الأمريكية النقاب عن أن التعاطى المنتظم للماريجوانا أثناء فترة المراهقة يلحق أبلغ الضرر بخلايا المخ ليتسبب فى تلف دائم لهذة الخلايا ليتضاعف من فرص الإصابة بمرض افصام والعديد من المشاكل النفسية.

فقد أظهرت الأبحاث أن تعاطى الماريجوانا لفترات طويلة يعمل على تزايد التذبذبات القشرية، والمعنى بنشاط الخلايا العصبية فى المخ، بين فئران التجارب لتتحول هذه الذبذبات إلى ذبذبات غير طبيعية لتزيد مخاطر الإصابة بالفصام والاضطرابات النفسية.

كانت الأبحاث قد اعتمدت على تعريض مجموعة من فئران التجارب لجرعات منخفضة من الماريجوانا لمدة 20 دقيقة لمتابعة التأثير السلبى لخلايا المخ.

وأظهرت المتابعة حدوث ضعف ملحوظ فى وظائف المخ، بالإضافة إلى حدوث تذبذبات سلبية فى وظائف خلايا المخ مصحوبة بوهن فى الوظائف المعرفية.

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