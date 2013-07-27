وزارة البترول: فوز شركة "بتروجت" بتنفيذ مشروعين بالسعودية والإمارات

فازت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت"، بعقدين بتروليين جديدين بقيمة حوالى 100.5 مليون دولار فى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس محمد الشيمى، رئيس شركة "بتروجت"، فى إطار المتابعة المستمرة لأنشطة واستثمارات العمل البترولى.

وأوضح التقرير أن المشروع الأول الذى فازت به بتروجت بقيمة حوالى 63 مليون دولار أمريكى، ويقع على بعد 31 كم جنوب شرق مدينة ينبع السعودية، ضمن التوسعات التى تجريها شركتى "أرامكو" و"جدوى" للاستثمارات السعوديتين فى معمل "لوبريف - ينبع".

حيث تقوم "بتروجت" بتنفيذ وتوريد الأعمال المدنية لكل من منطقتى المستودعات والخدمات، وكذا تنفيذ أعمال تركيبات ميكانيكية تشمل المواسير والمعدات الدوارة والثابتة والهياكل المعدنية، وقد بدأ العمل بالفعل فى المشروع فى يوليو الحالى وتبلغ فترة تنفيذه 25 شهرا، ومن المقرر تسليمه فى 19 يوليو 2015.

وأضاف أن المشروع الثانى تم إسناده للشركة كمقاول عام لمشروع بخط غاز "ياس- مينا زايد" لصالح شركة "جاسكو" أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، بقيمة حوالى 37.5 مليون دولار أمريكى وتقوم "بتروجت" بتصميم وتوريد وتنفيذ واختبار وتشغيل خطوط لنقل الغاز من نقطة الربط على خط 24 بوصة لتوصيله إلى 5 مناطق مختلف، وهى فهد وجبيل وساديات وريم ومينا زايد وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهرا للانتهاء من الأعمال المدنية والميكانيكية و20 شهرا للانتهاء من أعمال التكليف.

وأوضح التقرير، أن إجمالى قيمة تعاقدات المشروعات الخارجية التى فازت بها شركة "بتروجت" فى العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2013، بلغت حوالى 265 مليون دولار أمريكى بما يعادل حوالى 5.1 مليار جنيه مصرى.