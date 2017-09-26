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«الجماعة» تحرّض ثروت الخرباوي: هل كان عبدالناصر إخوانيًا؟

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«الجماعة» تحرّض ثروت الخرباوي: هل كان عبدالناصر إخوانيًا؟ «الجماعة» تحرّض ثروت الخرباوي: هل كان عبدالناصر إخوانيًا؟

قال الدكتور ثروت الخرباوي: إن مسلسل الجماعة استفزه واستفز العديد من المؤلفين، الأمر الذي دفعه للبحث عن الحقائق وتأليف كتاب "هل كان عبدالناصر إخوانيًا؟"
 
وأضاف خلال لقائه في برنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أن طرح القضايا التاريخية في أعمال درامية أمر مهم إلا أنه ينبغي أن نتوخى الحقيقة بقدر الإمكان في العمل الدرامي، فمن حق المؤلف أن يصيغ التاريخ بطريقته وبخياله حتى الحوارات من الممكن أن يتخيلها، لكن ليس من حق أحد أن يغيّر الحقيقة التاريخية.
 
وتابع: هناك أشياء من الممكن أن نقول عنها حقائق كزواج رضا بهلوي من الأميرة فوزية، فهذه حقيقة لا أحد يستطيع تغييرها، لكن زواج الملك فاروق من ناريمان فهو أمر سري، فالحقيقة التاريخية في الأولى أمر ثابت، لكن في الثانية ينبغي أن يكون هناك دراسات معمّقة، لكن وجدت أن معظم الباحثين يضعون النتائج أولًا ويبحثون عن مقدمات تقود لهذه النتائج وهذا الأمر يخالف قواعد البحث العلمي تمامًا.
 
 
 
المصدر : الدستور

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