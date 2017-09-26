أخبار عاجلة

القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

اللجنة الوزارية للإنتاج تستعرض خطة تطوير صناعة الدواجن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اللجنة الوزارية للإنتاج تستعرض خطة تطوير صناعة الدواجن

05:20 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

اللجنة الوزارية للإنتاج تستعرض خطة تطوير صناعة الدواجن

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

عقدت اللجنة الوزارية للإنتاج اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع استعرض الخطوات التنفيذية لخطة التطوير والنهوض بصناعة الدواجن، حيث تم بحث المناطق المقترحة لإقامة المشروعات الداجنة عليها في مختلف المحافظات، والمجموعة الأولى من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في تلك المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في انهاء الدراسات والخطوات الحالية وبدأ تنفيذ مشروعات تنمية الثروة الداجنة في أقرب وقت، لافتاً إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الدواجن، وتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم البيضاء.

وأشار إلى أهمية الخروج بتلك المشروعات إلى المناطق النائية بما يسمح بتوفير مساحات أكبر لتلك المشروعات ومراعاة بعد الأمان الحيوي.

واستعرضت اللجنة الوزارية للإنتاج مقترحاً من محافظ الأقصر حول سبل تعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية والتي تتمتع بها المحافظة بميزة نسبية، وذلك في ضوء ما يمكن أن يحققه المشروع من قيمة مضافة في التصدير فضلاً عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه النباتات، وإدخالها في عمليات التصنيع لعدد من المنتجات التي تحظى بطلب في الأسواق الخارجية، وعدم الاكتفاء ببيع هذه النباتات فقط في صورتها الخام، وذلك ما يزيد قيمة المشروع، لافتاً إلى أهمية الحرص على التدريب وتنمية مهارات العاملين في هذه المجالات وفتح أسواق لها في الخارج

ولفت البيان أن اللجنة الوزارية للإنتاج تناولت الجهود المبذولة فيما يتعلق باستغلال خام الفوسفات، في ضوء وجود رصيد يكفي احتياجات التصنيع والتصدير للخارج، وكذا المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات لاستخدام تكنولوجيا حديثة في استخراج وتصنيع الفوسفات، فضلاً عن وسائل النقل المقترحة بما في ذلك السكك الحديدية. كما تم بحث موقف تنفيذ مشروع العدادات الذكية، في ضوء الجهود المبذولة من وزارة الإنتاج الحربي في هذا الشأن.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يوجه بمراجعة كافة الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول

    أخبار

  • استعدادًا للسيول.. محافظ الإسكندرية يوكد انتهاء أعمال صيانة محطات

    أخبار

  • محافظ البحيرة: 4 محطات رفع جديدة استعدادًا للسيول

    أخبار

  • تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع المليون ونص فدان

    أخبار

إعلان

30b4d6f119.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي