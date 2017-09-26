اللجنة الوزارية للإنتاج تستعرض خطة تطوير صناعة الدواجن

كتب- محمد غايات:

عقدت اللجنة الوزارية للإنتاج اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري.

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع استعرض الخطوات التنفيذية لخطة التطوير والنهوض بصناعة الدواجن، حيث تم بحث المناطق المقترحة لإقامة المشروعات الداجنة عليها في مختلف المحافظات، والمجموعة الأولى من المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في تلك المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في انهاء الدراسات والخطوات الحالية وبدأ تنفيذ مشروعات تنمية الثروة الداجنة في أقرب وقت، لافتاً إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الدواجن، وتوفير الاحتياجات المحلية من اللحوم البيضاء.

وأشار إلى أهمية الخروج بتلك المشروعات إلى المناطق النائية بما يسمح بتوفير مساحات أكبر لتلك المشروعات ومراعاة بعد الأمان الحيوي.

واستعرضت اللجنة الوزارية للإنتاج مقترحاً من محافظ الأقصر حول سبل تعظيم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية والتي تتمتع بها المحافظة بميزة نسبية، وذلك في ضوء ما يمكن أن يحققه المشروع من قيمة مضافة في التصدير فضلاً عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه النباتات، وإدخالها في عمليات التصنيع لعدد من المنتجات التي تحظى بطلب في الأسواق الخارجية، وعدم الاكتفاء ببيع هذه النباتات فقط في صورتها الخام، وذلك ما يزيد قيمة المشروع، لافتاً إلى أهمية الحرص على التدريب وتنمية مهارات العاملين في هذه المجالات وفتح أسواق لها في الخارج

ولفت البيان أن اللجنة الوزارية للإنتاج تناولت الجهود المبذولة فيما يتعلق باستغلال خام الفوسفات، في ضوء وجود رصيد يكفي احتياجات التصنيع والتصدير للخارج، وكذا المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات لاستخدام تكنولوجيا حديثة في استخراج وتصنيع الفوسفات، فضلاً عن وسائل النقل المقترحة بما في ذلك السكك الحديدية. كما تم بحث موقف تنفيذ مشروع العدادات الذكية، في ضوء الجهود المبذولة من وزارة الإنتاج الحربي في هذا الشأن.