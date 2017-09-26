بالصور.. وزير التعليم: أخذنا من اليابان طريقة بناء شخصية الطفل

السويس - حسام الدين أحمد:



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستعلن نهاية اليوم على موقعها جاهزية المدارس اليابانية لاستقبال الطلاب، مع إعلان موعد بدء الدراسة فيها خلال الفصل الدراسي الأول.

وأضاف وزير التعليم، اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته للسويس، أن المجموعة الأولى من المدارس التي سيتم افتتاحها عددها 8 مدارس، بينما بقية المدارس ستكون في مرحلة ثانية، وستدرس المناهج المصرية ويحصل التلاميذ على شهادات مصرية لكن بطريقة التدريس اليابانية.

"اخذنا من النموذج الياباني طريقتهم في بناء شخصية الطفل ومناخ المدرسة ومشاركة أولياء الأمور، في العملية التعليمية، لأن ذلك يغير من شخصية الطفل".. قال الوزير مفسرًا فكرة التجربة اليابانية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم العالي للمدرسة المصرية اليابانية في السويس، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال التلاميذ، رافقه فيها اللواء أحمد حامد محافظ السويس، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي، والدكتور هاني هلال مستشار الوزير لمشروع المدارس المصرية اليابانية، كما رافق الوزير اللواء يسري عبدالله مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمة، واللواء نائل حمدي نائب الدكتور هلال، مشروف على مشروع المدارس اليابانية.

وتجول الوزير ومرافقيه بالمدرسة وعلق على عدم تجهيز غرفة " الجمانيزيم" بالأدوات الرياضية، وكذلك بعض الأعمال الفنية البسيطة، ورد اللواء أحمد فهمي فرج مساعد مدير الإنتاج والتنفيذ بالهيئة الهندسية، وقال إن كل تلك الأعمال سيتم الانتهاء منها قبل بدء الدراسة، وهناك مون ومواد بناء سيتم تركها بالمدرسة لاستخدامها في أية أعمال مطلوبة.