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التموين: بدء تطبيق نظام صرف الخبز المدعم داخل نطاق كل محافظة

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مصراوي Masrawy

: بدء تطبيق نظام صرف الخبز المدعم داخل نطاق كل محافظة

02:50 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

التموين: بدء تطبيق نظام صرف الخبز المدعم داخل نطاق كل محافظة

وزارة التموين

كتبت- عايدة رضوان:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، البدء في تطبيق نظام صرف الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة المسجل فيها صاحب البطاقة التموينية، لمنع التلاعب.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة، وخاصة في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة التي تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 شهور، الأمر الذي يمثل إهدار للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.

وأصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين، تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها خلال 48 ساعة من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالي.

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