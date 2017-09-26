كشف لغز سرقة مبلغ مالي من فيلا بالتجمع الخامس

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في كشف لغز سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من "أحمد ع" 27 سنة طبيب أسنان باكتشافه سرقة (مبلغ مالي 5500 جنية، هاتف محمول) من داخل الفيلا ملك والده ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "مصطفي ا"21 سنة، عامل، و"محمد ع"19 سنة، عامل.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهمان أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي 3000 جنية، بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق "وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات الحادث، وأضافا بالتصرف في الهاتف المحمول بالبيع لأحد الأشخاص بمحافظة سوهاج "لا يمكنهما الإرشاد عنه "، وإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العالمة التي تولت التحقيق.