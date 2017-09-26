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إحباط بيع 3.4 طن جبن فاسدة في الجمالية

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مصراوي Masrawy

إحباط بيع 3.4 طن جبن فاسدة في الجمالية

02:24 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

إحباط بيع 3.4 طن جبن فاسدة في الجمالية

جبن - ارشيفية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، بيع كمية من الجبن غير صالحة للاستهلاك الادمي عثر عليها داخل ثلاجة في الجمالية.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة شرطة والتجارة برئاسة اللواء هاني القاضي مدير الإدارة، مفادها أن "أحمد. ب" مدير ثلاجة جبن بدون ترخيص كائنة -دائرة قسم شرطة الجمالية؛ يحوز كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالثلاجة عمله بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المحل أمكن ضبطه وعثر بداخله على 3.400 طــن جبن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وامر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بتحرير عن ذلك المحضر اللازم واخطار النيابة العامة للتحقيق.

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