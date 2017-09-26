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مقتل عامل بالرصاص إثر مشاجرة بالمرج.. والسبب "خناقة عيال"

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مصراوي Masrawy

مقتل عامل بالرصاص إثر مشاجرة بالمرج.. والسبب "خناقة عيال"

02:02 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كتب – فتحي سليمان:

قُتل عامل منتصف ليلة أمس بالرصاص إثر مشاجرة وقعت بين عائلتين بسبب خناقة تلاميذ في عقب عودتهم من المدرسة بالمرج.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن مشادة كلامية نشبت بين أهالي 3 تلاميذ عقب شكوى أحدهم بتعدي آخرين عليه الأمر الذي دفع والده بالذهاب إلى ذوي الطرف الأخر للشكوى والعتاب فتطور ذلك إلى مشادة كلامية تحولت إلى معركة استخدم فيها الطرفان أسلحة نارية وبيضاء، وقُتل أحد أطرافها بطلقة في الرأس.

نقل الأهالي جثة المتوفي إلى المستشفى، وتدخلت الشرطة للفصل بين الطرفين وضبطت بعض المتهمين وحددت رجال المباحث هوية المتهم بإطلاق الرصاص، وهو "على م ن" 32 سنة، جاري ضبطه.

وأوضح المصدر أن اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم الهارب، والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.

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