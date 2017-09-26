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لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:39 مساءً
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:30 مساءً
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:30 مساءً
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:24 مساءً
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:24 مساءً
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:24 مساءً
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:24 مساءً
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:24 مساءً
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:24 مساءً
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 06:24 مساءً
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الأخبار - جوتيريس يقدم إفادة لمجلس المن بشأن العنف في ميانمار الخميس المقبل
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DMC
الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 12:45 مساءً
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