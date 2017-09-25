مصرع شاب وزوجته خنقًا بالغاز في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

لقي شاب وزوجته مصرعهما خنقًا بالغاز، اليوم الإثنين، داخل شقتهما بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، وجرى على إثرها نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وصول بلاغ من الأهالي بمصرع شاب وزوجته، مقيمين الدوير بمركز صدفا داخل شقتهما.

وبانتقال الإسعاف وضباط المباحث، تبين مصرع الزوجين داخل شقتهما خنقًا بالغاز نتيجة تسربه

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة .