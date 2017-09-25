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موسى: الشذوذ خطر مثل الإرهاب.. وأطالب بالمؤبد لممارسيه

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موسى: الشذوذ خطر مثل الإرهاب.. وأطالب بالمؤبد لممارسيه موسى: الشذوذ خطر مثل الإرهاب.. وأطالب بالمؤبد لممارسيه

التحرير

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طالب الإعلامي أحمد موسى، بتشديد العقوبة على من يثبت ممارسته للشذوذ الجنسي، لافتًا إلى أن رافعي علم المثليين بحفل «مشروع ليلى»، بالتجمع الخامس، ينشرون الفحشاء.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «مش هينفع دول يتحبسوا شهر ولا اتنين، دي جريمة لا تقل خطرًا عن الإرهاب، نشر الشذوذ في وجه آخر للإرهاب».

تابع: «أرجو أن يتم تعديل العقاب إلى أن يصل للمؤبد أو السجن المشدد، ويقعدوا مع بعض في سجن واحد مش نوديهم مع ناس تانية، مش ناقصين يعملوا كوارث في السجون».

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واصل: «الشذوذ أخطر جريمة على البلد، مش عارفين يوقعوا البلد بالإرهاب وبكل حاجة فقرروا يضربونا بشبابنا، عايزين نحمي الأجيال القادمة، وأي حد يدافع عن هؤلاء ياخد نفس الحكم، لابد أن يكون هناك ردع قوي».

 

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