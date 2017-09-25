الزراعة: الكارت الذكي للفلاح يضمن وصول الدعم له بشكل عادل (فيديو)

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قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الكارت الذكي للفلاح سيضمن له وصول الدعم بشكل عادل، موضحا أنه يجب التكاتف والتعاون مع الدولة لنجاح منظومة الكارت الذكي.

وأضاف عبد الدايم، خلال لقائه ببرنامج"مواطن مصري"، المذاع على قناة "ltc" اليوم الأثنين :"الدولة تحرص على وصول الدعم لمستحقيه، ومنظومة الكارت الذكي ستقضي على الفساد بالجمعيات الزراعية وتمنع استخدام الدفاتر الورقية التي تسمح بالفساد والتزوير في بعض الحالات".

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وتابع:"الكارت الذكي سيسمح للفلاح بالحصول على قروض من البنوك، فالنظم الحديثه وإلغاء التعامل بين الموظفين ستعمل على تقديم خدمة أفضل للفلاح".