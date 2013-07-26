"صحة القليوبية" ترفع حالة الطوارئ بـ22 غرفة عمليات وتأهب بالمستشفيات

كتب : حسن صالح الجمعة 26-07-2013 20:47

أعلنت مديرية الصحة في القليوبية عن حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي في بنها وشبرا الخيمة.

وصرح الدكتور زكريا عبدربه، وكيل أول وزارة الصحة بالقليوبية، أن جميع مستشفيات المحافظة في حالة تأهب وتوفير كل الأدوية وفصائل الدم وأطباء من جميع التخصصات لاستقبال جميع الحالات في حالة وجود أي اشتباكات، وأضاف عبدربه أن هناك 22 غرفة عمليات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى الغرفة المركزية بمديرية الصحة تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة، لافتا إلى أن هناك أرقام تليفونات لتلك الغرف وهي 0133232130-0133245428-01005664677.

وأكد الدكتور زكريا أن المديرية استعدت لجمعة "لا للإرهاب" بدفع 87 سيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الحالات لتقديم جميع الإسعافات الأولية ولنقل الحالات الحرجة في حالة وقوع أي اشتباكات.