رئيس وزراء اليابان يستعد لإعلان حل الغرفة السفلى بالبرلمان

طوكيو - (أ ف ب):

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين، قراره حل الغرفة السفلى بالبرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مسعى منه للحصول على تأييد لتوجهاته السياسية.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن رئيس الحكومة سيتحدث خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين في طوكيو لتبرير قراره هذا، رغم أنه كان قبل أقل من أسبوعين قد استبعد رسميا فرضية حل الغرفة السفلى وإجراء انتخابات مبكرة.

وينبغي الإعلان عن حل الغرفة السفلى بالبرلمان في 28 سبتمبر، وهو يوم افتتاح دورة برلمانية استثنائية. وفي هذه الحال، ستجري الانتخابات في 22 أكتوبر.

وسيبرر رئيس الوزراء دعوة الناخبين إلى التصويت، بالحاجة إلى معرفة موقفهم من سياسته الاقتصادية والموقف الواجب اعتماده حيال كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية ههدت بـ"إغراق" اليابان واطلقت مرتين صاروخين حلقا فوق الاجواء اليابانية.