أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء اليابان يستعد لإعلان حل الغرفة السفلى بالبرلمان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس وزراء اليابان يستعد لإعلان حل الغرفة السفلى بالبرلمان

07:24 ص الإثنين 25 سبتمبر 2017

رئيس وزراء اليابان يستعد لإعلان حل الغرفة السفلى بالبرلمان

رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي (صورة ارشيفية)

طوكيو - (أ ف ب):

يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاثنين، قراره حل الغرفة السفلى بالبرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مسعى منه للحصول على تأييد لتوجهاته السياسية.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن رئيس سيتحدث خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين في طوكيو لتبرير قراره هذا، رغم أنه كان قبل أقل من أسبوعين قد استبعد رسميا فرضية حل الغرفة السفلى وإجراء انتخابات مبكرة.

وينبغي الإعلان عن حل الغرفة السفلى بالبرلمان في 28 سبتمبر، وهو يوم افتتاح دورة برلمانية استثنائية. وفي هذه الحال، ستجري الانتخابات في 22 أكتوبر.

وسيبرر رئيس الوزراء دعوة الناخبين إلى التصويت، بالحاجة إلى معرفة موقفهم من سياسته الاقتصادية والموقف الواجب اعتماده حيال .

وكانت كوريا الشمالية ههدت بـ"إغراق" اليابان واطلقت مرتين صاروخين حلقا فوق الاجواء اليابانية.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء الياباني يعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

    أخبار

  • هيئة كورية شمالية تريد تحويل الولايات المتحدة إلى "رماد وظلام"

    أخبار

  • بوتين وآبي يتطلعان إلى إنهاء الصراع الموروث بين واليابان

    أخبار

  • أستراليا تدرس إجلاء مواطنيها من شبه الجزيرة الكورية

    أخبار

إعلان

8efd789cc8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية